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    20 июня 2022, 21:18

    «Спокойный парень из хорошей семьи». Соседи рассказали о напавшем на подростков в подмосковной электричке

    Соседи назвали спокойным напавшего на подростков в подмосковной электричке

    Дарья Бунякова, Иван Степанов

    Молодой человек напал на двух подростков в электричке в городском округе Истра. По словам соседей, он всегда был спокойным и вырос в хорошей семье.

    «Он только из армии пришел два дня назад. С детства с нашими ребятами дружил. У него очень положительная семья. Мама верующая», — сказала «360» одна из соседок.

    Она добавила, что парень никогда не относился плохо к представителям неформальной молодежи. Мать молодого человека работает в школе, а отец трудится на комбинате.

    «Нормальный парень. Семья у него положительная, нормальная», — отметила еще одна женщина.

    По словам еще одного соседа, раньше у парня бывали стычки со сверстниками, как у многих подростков. В последнее время молодой человек был спокойным.

    «Последнее время ничего про него не было слышно», — подчеркнул мужчина.

    Парень напал на подростков в районе станции Новоиерусалимская. Он несколько раз ударил по лицу одного из несовершеннолетних. По информации журналистов, причиной нападения стал пирсинг в носу. Следователи уже задержали молодого человека и завели на него дело по статье о хулиганстве.