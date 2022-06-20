«Спокойный парень из хорошей семьи». Соседи рассказали о напавшем на подростков в подмосковной электричке

Молодой человек напал на двух подростков в электричке в городском округе Истра. По словам соседей, он всегда был спокойным и вырос в хорошей семье.

«Он только из армии пришел два дня назад. С детства с нашими ребятами дружил. У него очень положительная семья. Мама верующая», — сказала «360» одна из соседок.

Она добавила, что парень никогда не относился плохо к представителям неформальной молодежи. Мать молодого человека работает в школе, а отец трудится на комбинате.

«Нормальный парень. Семья у него положительная, нормальная», — отметила еще одна женщина.

По словам еще одного соседа, раньше у парня бывали стычки со сверстниками, как у многих подростков. В последнее время молодой человек был спокойным.

«Последнее время ничего про него не было слышно», — подчеркнул мужчина.

Парень напал на подростков в районе станции Новоиерусалимская. Он несколько раз ударил по лицу одного из несовершеннолетних. По информации журналистов, причиной нападения стал пирсинг в носу. Следователи уже задержали молодого человека и завели на него дело по статье о хулиганстве.