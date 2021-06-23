Артист балета Большого театра Сергей Захаров заявил в полицию о краже своего смартфона. По его мнению, гаджет похитил незнакомец, с которым они пили пиво на улице в Москве.

По данным источника РЕН ТВ, Захаров рассказал правоохранителям, что ночью 21 июня он отдыхал вместе с приятелем в районе Некрасовки. Молодые люди сидели на лавке и распивали спиртное.

Позже компанию им составил еще один мужчина, которого артист раньше не встречал. На следующее утро Захаров проснулся на лавке и обнаружил, что его телефон исчез. По мнению артиста, похитителем является тот самый незнакомец. По данному факту проводится проверка.

В мае во время езды на электросамокате тяжело пострадал солист балета Мариинского театра Давид Залеев. Артист врезался в пешехода и упал на тротуар, ударившись головой.