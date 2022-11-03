«Спит с головой под подушкой». Мама одного из детей детсада Азнакаево рассказала о ходе разбирательства | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 14:09 «Спит с головой под подушкой». Мама одного из детей детсада Азнакаево рассказала о ходе разбирательства Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по избиениям в детсаду в Азнакаево Unsplash

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В детском саду в татарском городе Азнакаево, где воспитатели жестоко обращались с детьми, установили видеонаблюдение. На одну воспитательницу завели уголовное дело, заведующая уволилась. Об этом «360» рассказала мама одного из пострадавших детей Светлана.

По словам Светланы, к ней обратилась новая няня и показала снятое ею в детсаду видео с издевательствами над детьми.

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«Я уговорила ее пойти в прокуратуру, потому что она сама боялась. Мы вместе пошли, написали заявление, сообщили остальным родителям. Неделю вроде как шло расследование, потом пошли слухи, будто дело не заведут. Вчера я это все смонтировала и выложила в интернет, чтобы придать огласке эту историю, чтобы дело не замяли», — рассказала девушка.

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Она отметила, что одну воспитательницу уже уволили и на нее завели дело.

«Ребенок боится спать. Мы ее с трудом укладываем. Она засыпает только когда совсем устанет. Спит с головой под подушкой, очень остро реагирует на слово „Нет“, чуть что начинается истерика», — поделился родитель.

Детский сад Светлана менять пока не собирается, так как в этом поставили камеры наблюдения, ушла заведующая, и есть надежда, что «может, наведут порядок».

«По сообщению о жестоком обращении с малолетними в детском саду города Азнакаево произведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье „Неисполнение обязанностей в воспитании несовершеннолетнего“», — рассказал старший помощник руководителя республиканского Следственного комитета Андрей Шептицкий.

По словам старшего помощника, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе процессуальной проверки.

Днем ранее в Сети появилось видео, которое сняла временная няня, заменявшая заболевшую сотрудницу. На нем видно, как воспитатели бьют детей по лицу, голове и ногам, доводят до истерики, запирают в коридорах во время плача, кричат на них и пугают громкими криками.