Криминал 10 мая 2023, 13:36 Список жертв обнаружили у задержанного в Запорожской области террориста Член ВГА Рогов сообщил об обнаружении списка жертв у террориста в Запорожской области РИА «Новости»

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Запланировавший совершить ряд покушений гражданин Украины приехал в Запорожскую область под видом мирного жителя. Правоохранители обнаружили у мужчины список людей, которых он рассчитывал убить. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Он приехал в Запорожскую область с конкретной целью — совершить преступления. При нем обнаружили целый список людей, которых он планировал убить», — сказал он.

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По словам Рогова, задержанный признался в вербовке украинскими спецслужбами.

«Ему передали координаты схрона, где хранились составляющие бомбы. Целью террориста являлись запугивание местного населения и дестабилизация обстановки», — добавил член военно-гражданской администрации.

Утром в среду, 10 мая, стало известно, что оперативники ФСБ задержали украинца, который запланировал совершить покушение на полицейских в населенном пункте Кирилловка, писал RT.