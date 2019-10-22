Опубликован список погибших и пострадавших при резне в Новой Москве. Среди них беременная девушка
Список погибших:
1. Анастасия А., 20 лет, четвертый месяц беременности;
2. Александр Т., 47 лет, уроженец Оренбурга.
Список пострадавших:
1. Сергей П., 35 лет, уроженец Узбекистана;
2. Игорь Т., 47 лет, уроженец Краснодарского края;
3. Виктор В., 24 года, уроженец Удмуртии;
4. Андрей П., 53 года, зарегистрирован в Удмуртии.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
Подозреваемый в результате резни также попал в медучреждение, но в другое. Молодому человеку 26 лет, его зовут Сергей С. Он родом из Курганской области, но зарегистрирован в деревне Жаворонки.
Утром 22 октября в деревне Дудкино в Новой Москве произошла резня. Мужчина убил двух человек и ранил четырех. Сначала появилась информация, что нападавший — наркоман, который пришел к своим соседям, чтобы попросить деньги в долг. Позднее выяснилось, что резня произошла в хостеле, в котором и раньше были конфликты между постояльцами. Однако убийство произошло впервые.
В Следственном комитете по Москве завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Подозреваемого задержали.