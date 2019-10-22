  • Опубликован список погибших и пострадавших при резне в Новой Москве. Среди них беременная девушка

    22 октября 2019, 11:22

    Алена Пинаева, Борис Ломакин, Иван Степанов

    Мужчина напал на постояльцев хостела в Новой Москве. В результате погибли двое, еще четверых увезли в больницу. Источник «360» в правоохранительных органах сообщил данные о жертвах и пострадавших.

    Список погибших:

    1. Анастасия А., 20 лет, четвертый месяц беременности;

    2. Александр Т., 47 лет, уроженец Оренбурга.

    Список пострадавших:

    1. Сергей П., 35 лет, уроженец Узбекистана;

    2. Игорь Т., 47 лет, уроженец Краснодарского края;

    3. Виктор В., 24 года, уроженец Удмуртии;

    4. Андрей П., 53 года, зарегистрирован в Удмуртии.

    Все пострадавшие доставлены в больницу.

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    Подозреваемый в результате резни также попал в медучреждение, но в другое. Молодому человеку 26 лет, его зовут Сергей С. Он родом из Курганской области, но зарегистрирован в деревне Жаворонки.

    Утром 22 октября в деревне Дудкино в Новой Москве произошла резня. Мужчина убил двух человек и ранил четырех. Сначала появилась информация, что нападавший — наркоман, который пришел к своим соседям, чтобы попросить деньги в долг. Позднее выяснилось, что резня произошла в хостеле, в котором и раньше были конфликты между постояльцами. Однако убийство произошло впервые.

    В Следственном комитете по Москве завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Подозреваемого задержали.