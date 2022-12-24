Криминал 24 декабря 2022, 08:43 Спецслужбы задержали бывшего «азовца» за подготовку терактов в ЛНР РИА «Новости»: спецслужбы задержали бывшего «азовца», планировавшего теракты в ЛНР РИА «Новости»

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Спецслужбы задержали в ЛНР бывшего участника батальона «Азов»*, готовившего теракты на территории республики. Кадры задержания опубликовало РИА «Новости».

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Мужчину задержали возле частного дома. На него надели наручники и осмотрели жилище. В ходе осмотра силовики обнаружили камуфляжную форму, а в гараже — предмет, похожий на взрывное устройство. Позже его уничтожили.

Собеседник агентства рассказал, что бывший военнослужащий «Азова»* собирал сведения о местах дислокации подразделений ВС России. По словам источника издания, задержанный также осуществлял сбор данных о работниках городских и районных администраций населенных пунктов, освобождаемых в ходе спецоперации.

«При задержании у подозреваемого было обнаружено самодельное взрывное устройство, в составе которого находились металлические поражающие элементы, средства дистанционного инициирования», — уточнили силовики.

* «Азов», «азовцы» — нацбатальон, признан в России террористической организацией.