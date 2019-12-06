Спецслужбы России и Белоруссии задержали международную банду торговцев оружием

ФСБ России вместе с КГБ Республики Беларусь провела спецоперацию по ликвидации международной преступной группировки. Бандиты связаны с организацией канала поставок оружия и боеприпасов, а также распространению наркотиков.

Спецслужбы арестовали преступников 5–6 декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей. Их удалось задержать с поличным при сбыте партии оружия. В руки правоохранителей попали «организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы». Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра», — заявили в ФСБ.

Кроме того, у преступников при себе были амфетамин и кокаин, а также деньги — 560 тысяч рублей и 17 600 американских долларов. Сейчас спецслужбы занимаются поиском возможных сообщников задержанных, а также каналов поступления оружия и наркотиков.