Криминал 09 февраля 2023, 02:34 Спецслужбы предотвратили теракт на железнодорожной станции в Ставрополье НАК ликвидировали бандитов, которые планировали теракт в Ставропольском крае РИА «Новости»

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Сотрудники Национального антитеррористического комитета ликвидировали бандитов, которые планировали устроить теракт на одной из железнодорожных станций в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба НАК.

В ведомстве рассказали, что контртеррористическую операцию назначили после того, как специалисты комитета получили информацию о прячущихся на хуторе Петровский вооруженных бандитах, в планах у которых устроить теракт.

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Чтобы местные жители не пострадали, их эвакуировали перед началом операции.

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Окруженные бандиты не пожелали сдаться и открыли огонь по правоохранителям, поэтому пришлось их нейтрализовать.

«Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет», — рассказали в НАК.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали четырех членов международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* в Москве и Красноярске. Они вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, спонсировали террористов в Сирии и призывали к терроризму.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.