Важное 23 ноября 2023, 10:58 Спецслужбы предотвратили нападение на высокопоставленного военного в Воронеже ФСБ задержала агента ГУР Украины за подготовку убийства военного в Воронеже

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Приехавший из Харьковской области украинец сознался в подготовке убийства высокопоставленного военного в Воронеже путем подрыва. Центр общественных связей ФСБ показал его задержание.

Украинца 1995 года рождения взяли под стражу по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ в составе организованной группы. У него изъяли поддельный паспорт России, самодельное взрывное устройство мощностью более одного килограмма тротила с поражающими элементами, два электродетонатора и механизм для запуска бомбы по радиоканалу.

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По версии следствия, Главное управление разведки Минобороны Украины завербовало парня в сентябре 2022 года в Харьковской области. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а в ноябре уехал в Россию на задание — убить в Воронеже высокопоставленного российского военнослужащего. Агент следил за местом жительства будущей жертвы. Для конспирации он использовал велосипед и форму курьера службы доставки.

Возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. В ФСБ сообщили, что он сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсии.

В Омске лжеминера приговорили к 2,5 года колонии. С марта по май 2021 года 19-летний парень разослал более 800 электронных писем о якобы заложенных в России и Белоруссии бомбах.