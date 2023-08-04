Криминал 04 августа 2023, 13:35 Спецслужбы Польши назвали арестованного белоруса 16-м участником «шпионской сети» России МВД Польши сообщило об аресте гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже для России РИА «Новости»

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Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Белоруссии и обвинило его в шпионаже в пользу России. Мужчина якобы вел наблюдение за портами и военными объектами, сообщил в соцсети X (бывший Twitter) министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«АВБ задержало еще одного, уже 16-го, подозреваемого в сотрудничестве с российской шпионской сетью», — заявил он.

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Министр не стал раскрывать полного имени подозреваемого, заявив лишь, что его зовут Михаил и он имеет гражданство Белоруссии. По версии следствия, мужчина занимался пророссийской пропагандой, вел наблюдение за польскими портами и военными объектами. Суд арестовал его на три месяца.

Польские силовики подтвердили задержание очередного фигуранта серии дел о «шпионской сети». По аналогичному обвинению проходят еще 15 человек, в том числе гражданин Украины и российский хоккеист. Местное издание Mysl Polska связало продвижение идеи о российском шпионаже с предстоящими выборами и неудачами действующего правительства.