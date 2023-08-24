Криминал

24 августа 2023, 13:51

Спецслужбы оцепили место стоянки самолета Пригожина в аэропорту Шереметьево — СМИ

Mash: спецслужбы оцепили место стоянки самолета Пригожина в московском аэропорту

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Сотрудники спецслужб оцепили место стоянки бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в аэропорту Шереметьево, откуда он стартовал накануне. Об этом написал Telegram-канал Mash.

По его информации, на месте проходят оперативные действия. Всех, кто приближался к самолету, допрашивают, также изучаются записи со всех камер видеонаблюдения.

Самолет Embraer Legacy рухнул в Тверской области вчера вечером. На борту находились сам Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще пять пассажиров — по предварительным СМИ, большинство из них входили в охрану Пригожина. Членов экипажа было трое: командир, второй пилот и бортпроводница. Никто не выжил.

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По данным СМИ, самолет упал из-за взрывного устройства, заложенного в районе шасси.

Расследованием по факту катастрофы займется следователь СК России по особо важным делам Иван Сибула.

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