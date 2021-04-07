Спецоперация по преследованию автоугонщиков закончилась гибелью одного из них

Попытка поймать автоугонщиков завершилась смертью одного из похитителей. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкальскому краю.

Двое нетрезвых товарищей собрались 6 апреля 2021 года вместе. Один из них был несовершеннолетним. Вдвоем они пришли к местному жителю, которому угрожали оружием, после чего тот отдал им ключи от своего автомобиля.

Владелец «Копейки» позвонил правоохранителям, чтобы рассказать о случившемся. Сотрудники ГИБДД взяли след преступной парочки. Деталей преследования в органах не раскрывают, но известно, что один из похитителей получил травму, которая привела к смерти. 16-летнему позже предъявят обвинение.