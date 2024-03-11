11 марта 2024, 14:22
Специализировавшийся на туристах вор попался полиции Петербурга
МВД: в Петербурге задержали вора-рецидивиста за кражи из квартир туристов
В Санкт-Петербурге раскрыли серию краж из сданных в аренду квартир. Вор-рецидивист сделал дубликаты ключей и забирал ценные вещи туристов, сообщило Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.
Потерпевшие обратились в полицию в конце 2023 — начале 2024 года. Они приехали в Санкт-Петербург отдохнуть. Пока туристы гуляли по городу, из снятых ими квартир пропали ценные вещи.
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Полицейские задержали подозреваемого — неоднократно судимого жителя Ломоносова. По версии следствия, он снимал через интернет популярные квартиры на самый короткий срок и делал дубликаты ключей. Спустя несколько месяцев мужчина ставил рядом с входом электросамокат с видеорегистратором и отслеживал передвижения новых арендаторов. Так мужчина обокрал как минимум двух заявителей на 120 тысяч рублей.
«Число пострадавших от преступных действий 69-летнего жителя Ломоносова может исчисляться десятками — по месту его жительства обнаружено и изъято множество различных ключей с бирками», — сообщила пресс-служба МВД.
Правоохранители возбудили уголовные дела по статье 158 УК России «Кража». Мужчину арестовали.
У станции метро «Владимирская» в Санкт-Петербурге устроили перестрелку. Полиция задержала поссорившихся сожителей.
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