Специалисты рассказали, чем может быть опасно использование WhatsАpp

Согласно опросу ВЦИОМ, WhatsАpp стал самым популярным мессенджером в России. Социальную сеть предпочли 73% россиян. Однако приложение может быть опасно для пользователей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Роскачество.

По мнению экспертов, большинство мошенников используют именно WhatsАpp для фишинга — попыток добыть конфиденциальные данные пользователей путем обмана. В социальной сети происходят 83% всех фишинговых атак.

Чаще всего мошенники спекулируют на актуальных темах: пандемия, выплаты от государства, выгодные акции от известных компаний. Кроме того, часто мошенники присылают якобы предупреждения о необходимости обновиться до последней версии приложения.

«Если вам неожиданно пришел файл или странная ссылка от знакомого человека, сперва удостоверьтесь, что это действительно он, а не злоумышленник, взломавший аккаунт. И всегда пользуйтесь антивирусом, который в большинстве случаев поможет предотвратить угрозу», — рассказал заместитель руководителя Роскачества Алексей Куканов.