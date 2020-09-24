Специалист рассказал о новом способе интернет-мошенничества

Одной из жертв данного вида мошенничества стала радиоведущая Екатерина Родина. Злоумышленники добрались до ее страницы в Instagram. После взлома они написали, что сын попал в ДТП и стали просить денег на лечение.

Анастасия Баринова, заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению, пояснила, что в последнее время мошенники стали чаще использовать социально уязвимые группы населения.

«Действительно часто происходит рассылка по группам социально незащиеённым и по группам с минимальными знаниями в сфере IT. Что могут сделать мошенники? Это очень красивый выверенный текст, похожий на официальные посты от благотворительных организаций, которые настоящие. Будет разведка профиля, что у людей есть семья, дети, родственники. Им будет отправлено такое персонализированное сообщение», — рассказала Баринова.

Эксперт отметила, что интернет-мошенники активизировались во время пандемии коронавирусной инфекции. Она призвала пользователей соцсетей не публиковать в общий доступ фотографии несовершеннолетних., чтобы обезопасить себя.