Специалист отверг идею «глушилок» в российских колониях

Он отметил, что «глушилки» мобильной связи помогут блокировать сигнал сотовой связи в колониях для борьбы с мошенническими кол-центрами. Однако, по мнению Каляпина, это «странная» и «неадекватная» мера.

«Это как бороться с авариями путем запрета использования транспорта. Наверное, с мошенничеством надо бороться путем борьбы с мошенниками, а не со связью как таковой», — пояснил глава комиссии.

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Игорь Каляпин также обратил внимание на то, что подобную систему можно будет обойти.

«Кто-то найдет, кто-то не найдет [способ их обойти]. Потому что где-то это действительно делается при покровительстве недобросовестных сотрудников. Это же не начальник регионального ГУ ФСИН говорит: «Вот в таких-то колониях разрешить, а мне заносите долю». Это не так делается. В основном, эти «глушилки» помогут бороться с мошенниками. Права сотрудников ФСИН это не нарушает, но ущемляет. Создает дополнительные неудобство и сотрудникам ФСИН, и других служб, которые там бывают. Это глупо. Давайте, может, электричество отключим еще, чтобы не было злоупотреблений», — подчеркнул он.

Ранее коллегия МВД поручила разобраться с мошенническими кол-центрами в СИЗО и колониях. Сотовые операторы смогут блокировать сим-карты по просьбе администрации исправительных учреждений.