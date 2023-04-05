Эксклюзив 05 апреля 2023, 06:27 Спасатели нашли труп в гараже на северо-востоке Москвы Тело человека нашли в запертом гараже на улице Плещеева в Москве РИА «Новости»

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В Бибирево на северо-востоке Москвы нашли труп. Он находился в запертом гараже, рассказал источник «360».

Спасателей вызвали в 22:44 к дому на улице Плещеева. Их попросили вскрыть гараж, в котором предположительно находился мертвый человек. Дверь открыли, и подозрения подтвердились. Делом занялась полиция.

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В феврале подобный случай произошел в Калининграде. Тела родителей трехмесячного ребенка нашли в закрытом гараже запертыми в машине. СМИ выяснили, что 20-летний парень снял гараж незадолго до ЧП.