Спасатели нашли два трупа подростков в Югре

Спасатели 15 октября прибыли по вызову, чтобы открыть запертую на ключ дверь в одном из домов поселка.

«Прибыв к месту вызова, в присутствии сотрудника полиции, при помощи специального оборудования спасатели открыли дверь снаружи. В квартире обнаружено тело девушки 2002 года рождения», — сказано в сообщении ведомства.

При таких же обстоятельствах 8 октября в поселке нашли труп юноши 2003 года рождения. Следователи выясняют причины гибели подростков.