  • Спасатели нашли два трупа подростков в Югре

    16 октября 2019, 19:42

    Анастасия Карпеева

    Два подростка погибли за неделю при невыясненных обстоятельствах в поселке Излучинск (ХМАО). Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Центроспаса-Югории».

    Спасатели 15 октября прибыли по вызову, чтобы открыть запертую на ключ дверь в одном из домов поселка.

    «Прибыв к месту вызова, в присутствии сотрудника полиции, при помощи специального оборудования спасатели открыли дверь снаружи. В квартире обнаружено тело девушки 2002 года рождения», — сказано в сообщении ведомства.

    При таких же обстоятельствах 8 октября в поселке нашли труп юноши 2003 года рождения. Следователи выясняют причины гибели подростков.