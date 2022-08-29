«Спасал аппаратуру». Появилась версия конфликта погибшего после драки с чиновником звукорежиссера из Коми

Конфликт чиновника мэрии Печоры Андрея Канищева и звукорежиссера Виктора Фатеева возник из-за аппаратуры. Во время концерта, посвященного столетию Республики Коми, нетрезвый сотрудник администрации пытался забраться на сцену. Звукорежиссер испугался, что он может повредить технику. В результате начался конфликт, в котором Фатеев получил смертельную травму. Об этом «360» рассказала знакомая и коллега звукорежиссера Галина.

По ее словам, погибший был самым профессиональным звукорежиссером во всем городе. Он всегда помогал коллегам записывать альбомы и делать фонограммы. Галина подчеркнула, что в день конфликта ее в городе не было. Вместе со своим театром она находилась на гастролях в районе.

«То, что Витя полез защищать аппаратуру, — это к бабке не ходи. Это фанатик своего дела. Музыка для него была всем, а тем более аппаратура. Каждый на периферии знает, сколько это стоит, и понимает, что этого не достать», — подчеркнула женщина.

Она добавила, что чиновник пришел на праздник уже пьяным. Мужчина полез на сцену в самом конце торжества, когда планировалось проведение фаер-шоу.

«Отключили свет по периметру, чтобы было ярче. Работала только осветительная аппаратура. Поэтому, скорее всего, этот человек и полез на сцену», — допустила Галина.

Она отметила, что лично с чиновником не знакома. Но сотрудники администрации города, с которыми женщина общалась, называли его нормальным человеком с одним большим недостатком.

«Когда он выпьет, у него все вылезает наружу: „Я — царь, у меня машина, у меня шмотки, я могу себе позволить все, а вы — никто“. Когда трезвый — нормальный», — рассказала женщина.

Галина отметила, что такое поведение чиновников и крупных предпринимателей в провинции уже стало нормой. Она добавила, что сама часто сталкивалась с этим, когда во время празднований нетрезвые высокопоставленные лица начинали хамить и унижать артистов.

Конфликт между звукорежиссером Виктором Фатеевым и чиновником мэрии Печоры Андреем Канищевым произошел еще 20 августа. По предварительным данным, сотрудник городской администрации ударил звукорежиссера, от чего тот упал и получил серьезную травму головы.

Сегодня стало известно, что Фатеев скончался в реанимации местной больницы.

Следователи Коми завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По решению суда чиновника отправили в следственный изолятор на два месяца. Со службы обвиняемого уволили.