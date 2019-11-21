Сожительница экс-мэра на Ямале обвинила его в насилии

Комельков выпивал дома, в это время к Ануфриевой в гости приехала сестра. Женщина отправилась провожать родственницу, но бывший глава поселка приказал ей ложиться спать в зале.

Потом Комельков неожиданно оказался в комнате, приблизился к окну и отправил горшок с цветами прямо в голову возлюбленной. Женщина попыталась сбежать, но входная дверь оказалась заперта. Бывший мэр бил жертву кулаками по ногам, пояснице, спине. Позже он заставил Ануфриеву раздеться, избил и кинул в подпол, призналась собеседница агентства.

Спустя время сожительница экс-главы поселка уговорила выпустить ее. Однако мужчина пристегнул женщину наручниками к сундуку. Потом он взял пистолет, целился им в возлюбленную и говорил: «Я тебя сегодня грохну. По кусочкам порежу. Положу в этот железный сундук, увезу на свалку и тебя ни одна собака не найдет».

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Когда Комельков ушел в магазин, Ануфриева высвободилась. Она спрыгнула с балкона на втором этаже и сломала ногу. Потом женщина добралась до соседей, которые отвезли ее в больницу. В медучреждении пострадавшей оказали помощь и отправили санавиацией в Салехард. Сейчас она проходит лечение.

Связаться с Комельковым агентству не удалось.

Представители УМВД по ЯНАО проверяют информацию.