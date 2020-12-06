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    06 декабря 2020, 17:24

    Сожгли за флирт. Сожители из ревности убили мать двоих детей в Дзержинске

    Екатерина Шамина

    В Дзержинске задержали мужчину и женщину по подозрению в сожжении заживо 43-летней матери двоих детей. Об этом сообщили в Следственном комитете по Нижегородской области.

    Обвиняемые 24 ноября отдыхали вместе с погибшей в гаражном массиве на промзоне. Поводом для жестокой расправы стала ревность. Якобы погибшая неоднократно оказывала мужчине особые знаки внимания.

    «Из-за ревности сожительницы 36-летний мужчина облил потерпевшую из пятилитровой канистры бензином, а его 35-летняя подельница подожгла женщину», — сообщили в СК.

    Подозреваемые покинули место преступления. После задержания они частично признали вину, их заключили под стражу. Уголовное дело заведено по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору». Им грозит пожизненный срок.

    По данным сайта «КП-Нижний Новгород», у погибшей женщины остались двое детей.