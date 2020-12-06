Сожгли за флирт. Сожители из ревности убили мать двоих детей в Дзержинске

В Дзержинске задержали мужчину и женщину по подозрению в сожжении заживо 43-летней матери двоих детей. Об этом сообщили в Следственном комитете по Нижегородской области.

Обвиняемые 24 ноября отдыхали вместе с погибшей в гаражном массиве на промзоне. Поводом для жестокой расправы стала ревность. Якобы погибшая неоднократно оказывала мужчине особые знаки внимания. «Из-за ревности сожительницы 36-летний мужчина облил потерпевшую из пятилитровой канистры бензином, а его 35-летняя подельница подожгла женщину», — сообщили в СК. Подозреваемые покинули место преступления. После задержания они частично признали вину, их заключили под стражу. Уголовное дело заведено по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору». Им грозит пожизненный срок. По данным сайта «КП-Нижний Новгород», у погибшей женщины остались двое детей.