Создательницу группы смерти нашли под Ростовом

Правоохранители нашли создателя одной из групп смерти во «ВКонтакте». Им оказалась 19-летняя студентка.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Собеседник отметил, что полицейские вышли на 19-летнюю студентку из города Батайска Ростовской области. До июля 2018 года девушка вела фейковую страницу в социальной сети «ВКонтакте».

Под выдуманным именем она создала и администрировала группу, где в открытом доступе прямо на стене размещала графические изображения, направленные на побуждение к совершению самоубийства.

Следователи возбудили уголовное дело и провели необходимые экспертизы. Психолого-лингвистические судебные экспертизы показали, что фотографии, которые публиковали в этом сообществе, содержат информацию о различных способах суицида. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.