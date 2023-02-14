Криминал 14 февраля 2023, 17:14 Создателям нарколабораторий в Новосибирской области вынесут приговор

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В Новосибирской области задержали нескольких подозреваемых, причастных к созданию подпольных нарколабораторий. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Главного следственного управления МВД России по региону.

Одну подпольную нарколабораторию правоохранители обнаружили на даче в Новосибирском районе, а другую — в арендованном производственном помещении в Мошковском районе.

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Полиция изъяла около 180 килограммов N-метилэфедрона и две емкости с тремя килограммами мефедрона.

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