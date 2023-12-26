Важное 26 декабря 2023, 10:20 Создателя мультфильма «Масяня» объявили в розыск МВД РФ объявило в розыск создателя мультфильма «Масяня» Куваева РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева*. В базе ведомства указано, что он разыскивается «по статье УК».

О какой конкретно статье идет речь, не уточняется. Однако известно, что в октябре Следственный комитет России возбудил в отношении мультипликатора уголовное дело о призывах к «осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Поводом стала публикация видеоролика с Масяней в поддержку ВСУ. СМИ писали, что Куваев* нарисовал ролик, где Масяня призывает российскую армию сдаваться украинцам в плен.

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Позже выяснилось, что Олег Куваев* дискредитировал ВС России, распространял фейки о политике российской власти, участвовал в сборе средств для украинской армии и распространении материалов иностранных агентов. Самого мультипликатора также признали иноагентом. Минюст обновил список 22 декабря.

Сейчас Куваев* живет в Израиле.

* Включен в реестр иноагентов по решению Минюста.