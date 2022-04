Создателя финансовой пирамиды Life is good объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск по уголовной статье бизнес-тренера и создателя финансовой пирамиды Life is good Романа Василенко.

«Василенко Роман Викторович, 05.04.1969 года рождения, разыскивается по статье УК», — значится в базе розыска МВД РФ, однако о какой именно статье идет речь, не уточняется.

Василенко является основателем холдинга Life is Good и кооператива Best Way. Финансовая пирамида работала с 2014 года. На протяжении семи лет холдинг привлекал пайщиков обещаниями нового жилья и высокого годового дохода. Жертвами беглого «бизнес-тренера» стали 12 тысяч человек, ущерб составил девять миллиардов рублей.

Помимо российского гражданства Василенко является гражданином Кипра и Доминиканы и имеет вид на жительство в Англии. Ранее СМИ сообщали, что экономическая полиция задержала отца Романа Василенко.