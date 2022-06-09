Создателей незаконной свалки в Петербурге заставили убирать мусор

Злоумышленников, которые организовали нелегальную свалку, заставили вывезти мусор. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга.

Нарушители создали свалку на Таллинском шоссе в Красносельском районе города. За наличные средства они вывозили на территорию один кубометр отходов. Безналичный рассчет составлял 115 рублей. Мусор привозили днем, а средства отдавали вечером.

Сотрудники органов оценили нанесенный ущерб в 13 миллионов рублей. В связи с этим в полиции возбудили уголовное дело. Сейчас удалось ликвидировать 600 кубометров мусора.