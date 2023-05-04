Криминал 04 мая 2023, 23:08 Создателей нарколаборатории осудили в Ленинградской области

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Пятерых создателей нарколаборатории осудили в Санкт-Петербурге. Суммарно злоумышленники получили 75 лет заключения. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные прокуратуры региона.

Незаконной деятельностью злоумышленники занимались в период с мая 2018-го по май 2020 года. Они оборудовали место для производства наркотиков в складских помещениях поселка имени Морозова. После же лабораторию переместили в на садовый участок в поселке Дунай. Там они произвели свыше 15 килограммов амфетамина. Также мужчины занимались выращиванием наркотических растений.

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Суд назначил им сроки размером от 15 до 16 лет шести месяцев в исправительной колонии строгого режима.