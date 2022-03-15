Созданные украинцами нарколаборатории ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники полиции ликвидировали в Московской области несколько подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков. В преступную группу, которая изготавливала запрещенные вещества, а потом торговала ими в даркнете, входили граждане Украины.

По данным МВД, нарколаборатории были расположены в частных домах на территории Подмосковья. Товар преступники реализовывали в Сети, поставляли в регионы России с помощью курьеров, а также распространяли с помощью тайников-закладок, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что ранее полицейские ликвидировали нарколабораторию в городском округе Солнечногорск. Из незаконного оборота правоохранители изъяли крупную партию запрещенных веществ. По подозрению в преступлении задержали троих граждан Украины и жителя Нижегородской области.

По информации полиции, наркодельцы работали в России вахтовым методом. Некоторые участники группы к моменту задержания успели уехать на Украину. Однако в 2022 году они снова прибыли в РФ для создания новых лабораторий, добавила Волк.

В начале марта сотрудники МВД выявили подпольное производство наркотиков в арендованном доме в городском округе Красногорск. Были задержаны двое граждан Украины. Полиция изъяла свыше 2,5 килограмма готовых синтетических наркотиков, химические реактивы, специальное оборудование, средства индивидуальной защиты и другие вещественные доказательства.

Правоохранители также задержали предполагаемого наркокурьера. Им оказался житель Липецкой области. При нем нашли закладку с производным N-метилэфедрона весом более 450 граммов, уточнила Волк.

По данным фактам возбудили уголовные дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств. Фигуранты находятся под стражей.