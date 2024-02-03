Криминал 03 февраля 2024, 13:03 Совратившую четвероклассника учительницу отправили под домашний арест Учительницу отправили под домашний арест за поцелуи со школьником в Ленобласти РИА «Новости»

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Суд отправил под домашний арест преподавательницу из Ленинградской области, которую заподозрили в совращении ученика. Об этом сообщили «Известия».

«Совратившую четвероклассника учительницу из Ленобласти отправили под домашний арест», — сказал источник.

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В пятницу, 2 февраля, СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против 25-летней учительницы в Токсове. Ее заподозрили в интимной связи с 11-летним школьником. Подросток рассказал родителям, что педагог давала потрогать свою грудь, целовала и гладила его по интимным местам через одежду.

Такие отношения между учителем и ребенком продолжались на протяжении нескольких месяцев, пока об этом не узнала мать несовершеннолетнего. Она обратилась с заявлением в полицию, правоохранители задержали женщину. На допросе преподаватель объяснила, что ребенок сам оказывал ей знаки внимания.

Следователи завели дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, учительнице грозит до 20 лет тюрьмы.