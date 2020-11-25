Совратившего детей-инвалидов массажиста в Краснодаре посадили на 17 лет

Уточняется, что 45-летний мужчина совершал преступные действия в одном из санаториев Сочи. Там дети проходили лечение. Злоумышленник работал медбратом по массажу. Факт совращения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Массажист был признан виновным по статье УК РФ об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Потерпевшими признали шестерых детей.

По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима 17 лет. Помимо прочего, его на 15 лет лишили права занимать должности, связанные с воспитанием детей и контактированием с ними.