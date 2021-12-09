Совладельца сети «Рив Гош» попросили арестовать по делу о мошенничестве

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.

«Московский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ „Мошенничество“», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Мейеру вменяется два эпизода мошенничества. Ходатайство в отношении Мейера рассматривается с участием переводчика.

По данным «Коммерсанта», совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт» и владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера и его супругу и делового партнера Инну Мейер задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве. Он и его жена подозреваются в хищении 2,3 миллиарда рублей у Сбербанка. По данным источника издания, эту сумму компания «Юлмарт» незадолго до своего краха получила как кредит для развития бизнеса.

«Юлмарт» уже пять лет находится в состоянии затяжного конфликта между мажоритарными акционерами Августом Мейером, Дмитрием Костыгиным и Михаилом Васинкевичем. Взгляды бизнесменов на развитие бизнеса разошлись, поэтому интернет-ретейлер стал терять позиции, а в 2020 году практически перестал работать.