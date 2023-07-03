Криминал 03 июля 2023, 15:07 Совладельца ликеро-водочных заводов Беспалова отправили под стражу в Москве Замоскворецкий суд арестовал совладельца заводов «Русский север» и «Родник и К» Беспалова РИА «Новости»

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал совладельца ликеро-водочных заводов «Родник и К» и «Русский север» Александра Беспалова, он проходит по делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба суда ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Беспалову А. С. меру пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в суде.

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Там добавили, что Беспалова обвинили в получении взятки. Суд принял решение еще 16 июня, защита обвиняемого его обжаловала.

Известно, что по этому делу проходит еще один бизнесмен — Андрей Лазутин. Ему пока поставили запрет на определенные действия. Лазутин признал вину и оформил явку с повинной.

Беспалов в Едином государственном реестре лиц значится как учредитель компаний «Русский север», «Стандарт качества», «Родник и К». Некоторые СМИ писали, что ликеро-водочные заводы «Родник и К» и «Русский север» когда-то были связаны с холдингом Global Spirits украинского предпринимателя Евгения Черняка. Последнего объявили в розыск в России.