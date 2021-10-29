Одного из основателей компании «Ростагроэкспорт», Юрия Изачика, объявили в международный розыск. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Самый известный бренд компании на рынке — творожные сырки «Б. Ю. Александров».

Уголовное дело на Изачика завели по подозрению в принуждении к совершению сделки. По словам источника, также в розыск объявили его партнера, бизнесмена Леонида Белиловского.

«Следствием вынесено постановление о признании Изачика и Белиловского обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ („Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой“). Затем они были объявлены в федеральный и международный розыск», — сообщил собеседник ТАСС.

Он уточнил, что Изачик владел всем уставным капиталом компании. Официальные комментарий органы следствия пока не предоставили, однако ходатайства о розыске разместили на сайте Тверского суда Москвы. Согласно им, одно из слушаний назначено на 9 ноября.

Компанию «Ростагроэкспорт» основали три предпринимателя: Борис Александров, Юрий Изачик и Леонид Микиртумов. После смерти Александрова в компании начались правовые корпоративные споры о наследовании бизнеса.

Известно, что ранее Изачик передал большую часть своей доли по договору дарения руководству предприятия.