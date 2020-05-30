Совладелец «Зимней вишни» получил окончательное обвинение

Совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского обвинили во взяточничестве. Во время заседания суд вынес свое окончательное решение.

«Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления <…> Следствием ему вменяется дача взятки в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе СК России.

Следователи выяснили, что в 2013–2014 годах Вишневский через посредника дал семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Часть взятки получил сын Комковой и гендиректор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко.

За эти деньги бизнесмен смог реконструировать ТЦ без разрешения на строительство. Кроме того, он обошел проект, по которому в ТЦ на всех этажах должны были установить автоматические системы пожаротушения. Системы в здании так и не появились. Сейчас уголовное дело против Вишневского завершают расследовать.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул в конце марта 2018 года. Возгорание на верхнем этаже унесло жизни 60 человек, 37 из которых — дети. Сотрудники полиции завели уголовное дело и арестовали 15 человек.