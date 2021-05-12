Советский суд изберет меру пресечения казанскому стрелку

Меру пресечения казанскому стрелку Ильназу Галявиеву изберет Советский районный суд. Материалы дела о массовом убийстве в школе № 175 пока не поступили в производство.

«Вопрос об избрании меры пресечения будет рассматривать наш суд. Материалы пока не поступили», — сообщил РИА «Новости» представитель суда.

Галявиев был задержан накануне. Он сам сдался полиции после того, как устроил бойню в гимназии, в которой учился четыре года назад. На допросе 19-летний юноша заявил, что ненавидит всех, а от своих родителей он отказался. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

Жертвами стрельбы в школе стали девять человек. По данному факту возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Максимальное наказание по этой статье составляет пожизненное лишение свободы.

В больницах после случившегося находятся более 20 человек. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.