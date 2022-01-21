Германия экстрадирует в Россию бывшего советника главы Дагестана

Германия экстрадирует в Россию экс-советника главы Дагестана Османа Махачева и Гочу Пипию, который подозревается в краже из ювелирного магазина. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее обоих подозреваемых задержали на территории Германии.

Махачев подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2017 году он с использованием служебного положения за 30 миллионов рублей согласился способствовать назначению определенного гражданина на пост главы муниципального образования Докузпаринский район Республики Дагестан.

В августе 2017 года чиновнику передали 23 миллиона рублей от посредника, а оставшуюся часть взятки он не получил по не зависящим от него обстоятельствам.

Гражданин Пипия обвиняется в краже денежных средств из кассы ювелирного магазина в городе Светлогорске Калининградской области в 2017 году, а также личных вещей хозяйки заведения.

Оба подозреваемых скрылись с территории РФ, в разное время их задержали правоохранительные органы Германии.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы данного государства соответствующие запросы. Благодаря организованному тесному взаимодействию компетентных органов обеих стран удалось добиться решений о выдаче обвиняемых в Россию», — говорится в заявлении ведомства.