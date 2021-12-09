Советника департамента Минобороны отправили под домашний арест по делу о крупной взятке

Ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Александра Лопатина заподозрили в крупном взяточничестве. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Меру пресечения для Лопатина выбрал 9 декабря Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Чиновник останется под домашним арестом до 7 февраля 2022 года. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

Лопатина, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, военные следователи задержали в столице в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Он работает в должности ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа.

Санкции статьи, которую вменили Лопатину, подразумевают наказание в виде 15 лет лишения свободы и штрафа в размере до 70-кратной суммы взятки.

Расследованием занимаются сотрудники 517-го военного следственного отдела СК РФ.