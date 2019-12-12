Совершившего насилие над детьми 80-летнего жителя Удмуртии отправили на принудительное лечение

Следствие установило, что в августе этого года 80-летний мужчина под предлогом угостить сладостями заманил к себе двух девочек-соседок 2012 и 2014 годов рождения.

«Когда дети зашли к нему в квартиру, он совершил в отношении них иные действия сексуального характера», — сообщили в ведомстве.

Экспертиза признала мужчину невменяемым. Согласно ее результатам, он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Суд назначил обвиняемому принудительное лечение в психиатрическом стационаре.