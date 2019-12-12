  • Совершившего насилие над детьми 80-летнего жителя Удмуртии отправили на принудительное лечение

    12 декабря 2019, 18:12

    Ирина Нагайникова

    Надругавшегося над двумя девочками пожилого жителя Удмуртии признал невменяемым суд. Об этом сообщил портал IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

    Следствие установило, что в августе этого года 80-летний мужчина под предлогом угостить сладостями заманил к себе двух девочек-соседок 2012 и 2014 годов рождения.

    «Когда дети зашли к нему в квартиру, он совершил в отношении них иные действия сексуального характера», — сообщили в ведомстве.

    Экспертиза признала мужчину невменяемым. Согласно ее результатам, он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

    Суд назначил обвиняемому принудительное лечение в психиатрическом стационаре.