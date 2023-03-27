Криминал 27 марта 2023, 17:20 Совершившего ложный звонок о бомбе жителя Электростали осудили на два года ФСБ: жителя Электростали осудили на два года условно за ложное сообщение о бомбе РИА «Новости»

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В Московской области мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно за сообщение в правоохранительные органы о заложенной бомбе в одном из образовательных учреждений. Вердикт в отношении местного жителя вынес Электростальский городской суд, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и Подмосковью.

Приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит.

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Мужчина обратился в полицию в апреле 2022 года, сообщив о готовящемся взрыве в одной из школ Электростали. Прибывшие на место правоохранители не обнаружили опасности, после чего установили личность сделавшего фиктивный донос о бомбе.

Им оказался местный житель, который позвонил в полицию из хулиганских побуждений. В ходе следственных действий подсудимый раскаялся в поступке и полностью признал свою вину.

Изначально мужчину приговорили к двум годам лишения свободы, однако суд учел смягчающие обстоятельства и постановил назначить наказание условным.