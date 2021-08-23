Соучредителя клиники «Медэко» отправили под домашний арест

Одного из учредителей стоматологической клиники «Медэко» Сергея Мазура не стали брать под стражу по делу о торговле детьми суррогатных матерей. Ходатайство следствия отклонили.

Решение принял Пресненский районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе суда.

«Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2021 года», — отмечено в сообщении.

Сергея Мазура задержали в рамках расследования уголовного дела против выходца из Китая Лю Цзюна. Ему предъявили обвинение в торговле детьми.

В московской квартире в 2020 году нашли пять новорожденных детей, среди которых был годовалый сын Лю Цзюна. Полиция решила проверить жилье после сообщения от врача. Он заметил, что после родов одного из младенцев забрал курьер.

Под арест не стали отправлять и Лю Цзюна.