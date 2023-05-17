Важное 17 мая 2023, 10:36 Соучастника убийства Татарского объявили в розыск МВД: соучастника убийства военкора Татарского Денисова объявили в розыск Соцсети

Читать 360tv в

Юрий Денисов, который является соучастником убийства военного корреспондента Владлена Татарского, объявлен в розыск. Такая информация появилась в базе МВД России.

«Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Место рождения — город Снежное, Донецкая область, Украина. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе ведомства.

Реклама

Однако о какой именно статье УК РФ идет речь, не уточняется.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в Петербурге. Он в этот день проводил творческую встречу в одном из городских кафе. Дарья Трепова, которая представилась Настей, подошла к нему на мероприятии и подарила бюст. Позже оказалось, что в статуэтке находилась бомба.

Позже Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выяснила, что Юрий Денисов приехал в российскую столицу из Киева в феврале 2023 года. Он снял жилье и купил автомобиль для слежки за Владленом Татарским. После теракта мужчина сбежал в Турцию.

Знакомая Денисова охарактеризовала его как «страшного человека», который постоянно лез в драки. Другой приятель заявил, что мужчина работал в Службе безопасности Украины (СБУ) и не пытался скрыть этот факт.