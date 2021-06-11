Соучастника похитителя супружеской пары в Балашихе задержали в Подмосковье

В Московской области задержали Владимира Р. Он был в розыске как сообщник осужденного за похищение и убийство супружеской пары Александра Емельянова по прозвищу Шульц. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Мужчину доставили к следователю 3 июня.

«С его участием проведены допросы и проверка показаний на месте, в ходе которой он показал, где в октябре 2008 года после убийства супружеской пары они с Емельяновым сокрыли тела потерпевших», — говорится в сообщении ведомства.

После его показаний в Пушкинском городском округе нашли останки двух человек. Специалисты проведут генетические экспертизы, по результатам которых установят, действительно ли обнаружены тела супругов, которые пропали без вести в 2008 году.

Следствие установило, что с 2007 года на протяжении полутора лет Емельянов преследовал свою бывшую возлюбленную из Балашихи и под угрозой убийства ее родителей требовал возобновить с ним отношения. Девушка категорически ему отказывала, тогда преступник решил воплотить угрозы в жизнь. Помочь ему он попросил задержанного Владимира Р.

Они выследили своих жертв и 4 октября 2008 года напали на машину супругов. Емельянов несколько раз выстрелил им в окно и вынудил остановиться, потом сел в автомобиль и увез мужчину и женщину. Соучастник сопровождал похитителя и следил за окружающей обстановкой. После этого супружескую пару никто не видел.

В июне 2015 года Московский областной суд приговорил Емельянова к 24 годам лишения свободы. Тел убитых так и не нашли, вину свою осужденный не признавал, а Владимир Р. скрылся.