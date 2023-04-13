Криминал 13 апреля 2023, 13:15 Соучастник Треповой за месяц до теракта в Петербурге приобрел автомобиль Сообщник Треповой при организации теракта в Петербурге в марте приобрел автомобиль РИА «Новости»

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Соучастник убийства военкора Владлена Татарского гражданин Украины Юрий Денисов за месяц до теракта в Петербурге приобрел автомобиль с пробегом с номерами Кировской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«ВАЗ-2112 2002 года выпуска Денисов купил заранее, за месяц до теракта», — уточнили в публикации.

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На этом автомобиле сообщник Треповой, обвиняемой по делу о теракте, ездил по Москве.

Владелец машины пояснил, что ранее не был знаком с Денисовым и ничего подозрительного в его поведении не заметил. Сделка состоялась в Москве, деньги продавец автомобиля перевел на карту.

В четверг ФСБ назвала организаторов теракта, при котором погиб Татарский в петербургском кафе, где проходил творческий вечер военкора.

В результате взрыва более 50 человек пострадали. Силовики подозревают в причастности к организации теракта нескольких российских оппозиционеров, которые в настоящее время находятся за пределами России.