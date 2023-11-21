Криминал 21 ноября 2023, 18:56 Социологу Борису Кагарлицкому продлили срок ареста Военный суд продлил арест социологу Кагарлицкому на шесть месяцев РИА «Новости»

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Второй Западный окружной военный суд принял решение продлить срок ареста социолога Бориса Кагарлицкого* еще на шесть месяцев. Об этом сообщил ТАСС.

«Продлить в отношении обвиняемого Кагарлицкого* меру пресечения в виде заключения под стражу на шесть месяцев», — указали в суде.

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Повторным рассмотрением материалов дела на выездном заседании в Сыктывкаре займется коллегия Второго Западного окружного военного суда.

Фигурант принял участие в заседании по видеосвязи из СИЗО в Сыктывкаре. Он отметил, что аргументацией следствия при продлении ареста стала необходимость проведения следственных мероприятий.

«Речи о бегстве из страны с моей стороны не было никогда. Моя принципиальная позиция — оставаться в России. Чувствую себя сносно, не падаю в обморок, нормально хожу», — ответил на вопрос судьи обвиняемый.

Расследование в отношении Кагарлицкого* по статье о призывах к терроризму ведет ФСБ, уточнил RT.

*Признан Министерством юстиции России иностранным агентом.