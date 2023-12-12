Криминал 12 декабря 2023, 13:26 Социолога Кагарлицкого оштрафовали за оправдание терроризма и отпустили РИА «Новости»

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Социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*, обвиняемого в оправдании терроризма, оштрафовали на 609 тысяч рублей и освободили в зале суда. Об этом сообщил РБК.

Прокурор просил для обвиняемого пять с половиной года лишения свободы. Максимальное наказание за публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма (статья 205.2 УК РФ) — лишение свободы на семь лет.

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В октябре 2022 года социолог выложил в Сети ролик о взрыве на Крымском мосту. После обращения местного активиста ФСБ возбудила в отношении Кагарлицкого* уголовное дело об оправдании терроризма, его арестовали. Социолог не признал вину и уверял, что его «принципиальная позиция» состоит в том, чтобы остаться в России.

Дело рассматривали в Коми. В августе Росфинмониторинг включил Бориса Кагарлицкого* в список террористов и экстремистов.

В конце ноября срок его ареста продлевали на полгода.

*Минюст России признал Бориса Кагарлицкого иноагентом, его внесли в реестр террористов и экстремистов.