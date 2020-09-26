Социальный работник развращал несовершеннолетнюю девочку в интернете

Задержан мужчина из Москвы за интимную переписку с несовершеннолетней. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что 43-летний мужчина занимает должность социального работника. Его задержали после того, как стало известно о его переписке с девочкой 2006 года рождения, в которой он писал подростку сообщения откровенного содержания.

На него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В данный момент подозреваемый задержан.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали педофила, подозреваемого в растлении двух несовершеннолетних девочек.

Отмечается, что первое преступление мужчина совершил в январе 2020 года в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. Пострадавшей было восемь лет. Второй инцидент произошел в августе нынешнего года, возраст ребенка не озвучили.

Подозреваемого также проверяют на причастность к подобным случаям, произошедшим в сентябре 2019 года.