Сотрудницу пермской госинспекции завалили угрозами

По его словам, подъезд и двери квартиры, где живет женщина, исписаны угрозами и оскорблениями. Сообщения оставляют на нескольких этажах сразу, в том числе на входной двери в квартиру и подъезд.

Действия злоумышленников он связал с профессиональной деятельностью сотрудницы. По его словам, можно отследить определенную закономерность подобных посланий — они появляются после судебных заседаний, подтверждающих законность лишения лицензии той или иной управляющей компании города.

«Подобные противоправные действия могут быть следствием того, что мы пресекаем и не допускаем к управлению домами недобросовестные управляющие компании, что, несомненно, не нравится их руководству и владельцам», — заявил Евсюков.

Он добавил, что соответствующее заявление уже направили в правоохранительные органы.