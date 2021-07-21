Сотрудницу УМВД Приморского района Санкт-Петербурга жестоко избили, сообщил источник «360». Она заступилась за ребенка.

Нападение произошло на Шуваловском проспекте, около дома № 41, корпус 1, вечером 20 июля. Однако об этом стало известно только сейчас.

По словам собеседника «360», неизвестная женщина била восьмилетнего сына палкой на улице, он прикрывал темечко от ударов и плакал. Дознавательница потребовала прекратить побои. Уточняется, что она представилась и показала удостоверение. Однако разъяренная мать выбила документ из рук сотрудницы правоохранительных органов, сообщил источник.

Тогда 41-летняя сотрудница МВД начала звонить коллегам. Однако женщина выбила у нее из рук и телефон, а затем начала бить.

Пострадавшую госпитализировали. У нее обнаружили ушибы лобной доли, левого виска, а также кровоподтеки на кистях. Нападавшая сломала дознавательнице часы, а телефон забрала с собой. Кроме того, с карточки сотрудницы МВД пропали три тысячи рублей.