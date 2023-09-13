Криминал 13 сентября 2023, 12:24 Сотрудницу московского Дворца творчества обвинили в совращении школьницы Сотрудницу Дворца творчества в Москве заподозрили в домогательствах к школьнице РИА «Новости»

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Помощницу руководителя театра художественных миниатюр из Дворца творчества «Хорошево» задержали в Москве. По данным Telegram-канала Baza, 39-летнюю женщину подозревают в домогательствах к девятикласснице.

Как стало известно журналистам, 15-летняя школьница встречалась с женщиной у нее в доме с апреля по август, после последней встречи подросток решилась рассказать о происходящем родителям.

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Против сотрудницы театра Дворца творчества возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет». Максимальное наказание по ней составляет шесть лет колонии.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело против 44-летнего мужчины. По версии следствия, он на протяжении восьми лет домогался до падчерицы, систематически совершая насильственные действия сексуального характера.