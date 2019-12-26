Сотрудницу «Бутырки» поймали с наркотиками для арестантов

По данным издания, в минувший понедельник у 43-летнего прапорщика внутренней службы нашли не только карты и наркотики (около одного грамма гашиша), но и несколько десятков таблеток трамадола, мобильник, две SIM-карты и зарядку. Сотрудницу СИЗО задержали, а запрещенные к проносу предметы изъяли. Возбуждено уголовное дело.